Раскрытие информации об объектах Минобороны в Ленобласти теперь под запретом

Также теперь запрещено публиковать какие-либо сведения, в том числе фото и видео, о последствиях применения беспилотников.

В Ленинградской области вводится запрет на публикацию и распространение сведений, раскрывающих местоположение объектов Минобороны РФ. Более того, нельзя будет размещать информацию, в том числе фотографии и видеоролики, демонстрирующую последствия применения БПЛА.

Запрет касается и сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, а также промышленности, мостов и портовых зон.

Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

За нарушение новых требований будет предусмотрена административная ответственность. Нормативный акт разработает региональный комитет правового обеспечения до 15 марта этого года.