65 лет назад 9 марта в свет вышла одна из самых популярных детских игрушек — кукла Barbie. С течением времени она не утратила своей актуальности. Сейчас Barbie считается брендом, который символизирует образ свободы и модных тенденций. Почему это произошло, как разрослась в этом направлении индустрия игрушек и кто придумал знаменитую куклу, рассказывает ivbg.

История возникновения

Первая Barbie появилась на Американской международной ярмарке игрушек в Нью-Йорке 9 марта 1959 года от американского производителя Mattel. Кукла с чертами красивой девушки была в чёрно-белом полосатом купальнике, демонстрируя длинные ноги и тонкую талию. Образ модницы дополняли солнцезащитные очки и туфли на шпильке.

Идею о создании игрушки для девочек возрастом преимущественно от трёх до 14 лет предложила жена одного из основателей Mattel Эллиота Хэндлера по имени Рут. Изначально идею приняли с осторожностью. Так как взрослое тело, где присутствует грудь, в руках ребёнка казалось не самой лучшей задумкой. Тогда дети играли с куклами-вырезалками из бумаги и картона, а также куклами-младенцами. В тот период только стартовало активное внедрение пластмассы во разные индустрии. Рут, насмотревшись на игры своей дочери-подростка Барбары с подругами, пришла к выводу, что им необходима именно такая кукла.

Игрушку в честь неё и назвали — Барбара Миллисент Робертс. Прототипом стала немецкая кукла Бильд Лилли, пользовавшаяся популярностью в европейских странах в 1950-х годах. Игрушка имела очертания женских форм. В некоторых источниках пишут, что первая Barbie была брюнеткой с длинным хвостом и ярким макияжем. Вероятно так и было, на фотографиях в интернете в чёрно-белом купальнике встречаются куклы как с чёрными, так и волосами цвета «блонд». Но за основу всё же взяли образ актрисы Джейн Мэнсфилд — яркой блондинки с капризным характером, которая обожала розовый цвет. Так появилась Barbie. Первая партия из трёх тысяч кукол разошлась очень быстро. Стоимость экземпляра составляла всего три доллара. Платья и аксессуары для неё нужно было приобретались отдельно. Игрушка молниеносно стала самой популярной в США среди своей ниши.

Через пару лет, в 1961-ом, 11 марта вышла новая кукла по имени Кеннет Шон Карсон, сокращённо — Кен. Имя было позаимствовано у сына четы-создателей. Таким образом куклы образовали романтическую пару, что позднее, по словам самых детей Хэндлер, вызывало дискомфорт.

В 1975 году Эллиот и Рут Хэндлеры покинули Mattel, а созданный ими бренд остался и перерос в целый культ. Это связано с тем, что девочкам, ещё до появления Barbie, прививали любовь к игре в куклы, чтобы подговорить к материнству в будущем. Обновлённая версия стала первой игрушкой, которая позволила детям играть во взрослую жизнь. Что, конечно, вызвало интерес у потребителей во всём мире.

С момента появления Barbie было выпущено множество её разновидностей. Кукла обзавелась большим количеством разных образов в одежде, аксессуарами. Под неё стали делать кукольные домики, предметы интерьера и бытовые принадлежности, чтобы приблизить к реальной жизни. С историями про Barbie появились мультфильмы и литература — журналы и книги.

Количество профессий, которыми наделяли куклу, также способствовало её распространению. Она «испробовала на себе» все известные, в том числе такие необычные как палеонтолог в 1997 и 2012 годах с сопутствующим набором дополнительных предметов. В роли реп-исполнителя кукла «выступила» в 90-х. Тогда образ дополняли золотые цепи и дерзкий прикид.

Семь лет назад оригинальная версия Барби 1959 года оценивалась в более 27 тысяч долларов. Есть лимитированные коллекции, где куклы имеют аксессуары с драгоценностями. Например, с украшениями от ювелирного дизайнера Лорейн Шварц или компании De Beers, занимающейся добычей, обработкой и продажей природных алмазов.

Почему Barbie стала именно тредом?

Для этого есть несколько причин. Во-первых, Barbie — первая кукла, которая стала образцом стиля и элегантности. Куклу с момента её появления на публике наряжают по последней моде, что вдохновляет девочек по всему миру по сей день.

Во-вторых, она считается символом стандартов красоты. Длинные волосы и ноги, тонкая талия, большие и выделяющиеся на лице глаза, пропорциональная фигура вызывают у подростков восторг и стимулируют девочек к постоянному улучшению своей внешности.

В-третьих, кукла также навевает ассоциации женской свободы, где основная роль отводится экспериментам с модой и стилем. Огромное количество нарядов, аксессуаров и возможность делать различные причёски с длинными волосами, позволяют подросткам менять облики, создавая каждый раз что-то новое.

Немного про Кена

Первый Кен получился с «ёжиком» на голове, который был выполнен из фетра. Выбранный материал оказался неудачным — после намокания волосы портились. Тогда в Mattel начали изготавливать версию, полностью сделанную из пластика. «Настоящие» волосы появились в 1973 году. А через четыре года кукле добавили подвижность конечностей.

Первый костюм — плавки. Стоимость игрушки тогда составляла три доллара. За 65-летний период куклу выпускали в 12-ти различных версиях в купальном костюме.

Кен также, как и Барби, стал разносторонней личностью, попробовав более 40 профессий. Он был сёрфером, пожарным, шпионом, морским биологом, ветеринаром, медбратом, поваром, футболистом, дрессировщиком, кантри-певцом и ещё много кем.

Сейчас Кена выпускают с тремя типами тел: стройный, оригинальный и широкий, а также с семью оттенками кожи, восемью цветами волос и девятью причёсками.

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