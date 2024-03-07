За детское порно задержан молодой человек из Ломоносовского района

В отношении 24-летнего жителя Лаголово Ломоносовского района заведено уголовное дело об обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Молодой человек работал в распределительном центре федеральной сети магазинов. По предварительным данным, летом 2023 года он организовал рассылку в мессенджере интимных снимков несовершеннолетней.

Известно, что подозреваемый четыре года назад привлекался к уголовной ответственности за кражу. Мировой суд назначил штраф в 8000 рублей.