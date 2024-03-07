Водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с большегрузом в Кировском районе

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло на дороге от Кировска до поселка Мга в Ленобласти.

Лоб в лоб столкнулись большегруз и автомобиль Renault Logan. Очевидцы сообщают, что водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.

Водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с большегрузом в Кировском районе Ленобласть, Кировской район, ДТПФото: Алексей Уваров, ДТП и ЧП | СПб, ВК
Водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с большегрузом в Кировском районе Ленобласть, Кировской район, ДТПФото: Алексей Уваров, ДТП и ЧП | СПб, ВК
Фото: Алексей Уваров, ДТП и ЧП | СПб, ВК

Подробности происшествия уточняются.

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Водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с большегрузом в Кировском районе Ленобласть, Кировской район, ДТП
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