Водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с большегрузом в Кировском районе

Смертельное ДТП произошло на дороге от Кировска до поселка Мга в Ленобласти.

Лоб в лоб столкнулись большегруз и автомобиль Renault Logan. Очевидцы сообщают, что водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.

Фото: Алексей Уваров, ДТП и ЧП | СПб, ВК Фото: Алексей Уваров, ДТП и ЧП | СПб, ВК

Фото: Алексей Уваров, ДТП и ЧП | СПб, ВК

Подробности происшествия уточняются.