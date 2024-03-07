Водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с большегрузом в Кировском районе

Смертельное ДТП произошло на дороге от Кировска до поселка Мга в Ленобласти.
Лоб в лоб столкнулись большегруз и автомобиль Renault Logan. Очевидцы сообщают, что водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.
Фото: Алексей Уваров, ДТП и ЧП | СПб, ВК
Фото: Алексей Уваров, ДТП и ЧП | СПб, ВК
Фото: Алексей Уваров, ДТП и ЧП | СПб, ВК
Подробности происшествия уточняются.
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