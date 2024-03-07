В ДНР появится представительство Ленинградской области

Его возглавит новый вице-губернатор 47-го региона Николай Циганов.
В Донецкой Народной Республике учреждено представительство Ленинградской области. Обновленную структуру органов исполнительной власти региона утвердил губернатор Александр Дрозденко.
Куратором структуры стал новый вице-губернатор Ленобласти Николай Циганов.
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