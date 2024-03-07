Украина пытается договориться с Казахстаном о закупке российской военной продукции — РИА Новости

Речь идет о комплектующих к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29, утверждает агентство.

Украина пытается договориться с компаниями из Кахастана о продаже военной продукции из России. Об этом 7 марта пишет РИА Новости.

Недавно стало известно, что ГК «Укрспецэкспорт» ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO «Navico», «BSKey company», TOO «ИГТ», ИА «Сыздыков Т.С., — заявил источник агентства.