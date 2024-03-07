Оператор, снявший «Ликвидацию» и «Тихий Дон», скончался в 84 года

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Союз кинематографистов РФ/ Телеграм

О скоропостижной смерти Михаила Суслова сообщил Союз кинематографистов РФ.

На 85-м году жизни скончался известный российский оператор Михаил Суслов, снявший сериалы «Ликвидация» и «Тихий Дон». О смерти деятеля кино сообщил Союз кинематографистов РФ 7 марта.

Гильдия кинооператоров сообщила, что умер Михаил Петрович Суслов (1939 — 2024), — передает союз.
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