Оператор, снявший «Ликвидацию» и «Тихий Дон», скончался в 84 года

О скоропостижной смерти Михаила Суслова сообщил Союз кинематографистов РФ.
На 85-м году жизни скончался известный российский оператор Михаил Суслов, снявший сериалы «Ликвидация» и «Тихий Дон». О смерти деятеля кино сообщил Союз кинематографистов РФ 7 марта.
Гильдия кинооператоров сообщила, что умер Михаил Петрович Суслов (1939 — 2024), — передает союз.
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