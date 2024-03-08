Лидер КНДР поручил готовиться к войне

Автор: Сергей Агутин
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Глава КНДР Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии (КНА) и понаблюдал за военными учениями. 

Его сопровождали секретарь ЦК Трудовой партии Кореи и зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон. На базе главу КНДР встретил министр обороны, начальник генштаба.

Ким Чен Ын ознакомился с тренировочными местами главной базы для оперативных учений. И подчеркнул, что армейские инстанции должны открыть «новый период бурного развития в ускорении подготовки к войне».

Фото к новости: Baltphoto.ru.

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