Лидер КНДР поручил готовиться к войне

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии (КНА) и понаблюдал за военными учениями.
Его сопровождали секретарь ЦК Трудовой партии Кореи и зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон. На базе главу КНДР встретил министр обороны, начальник генштаба.
Ким Чен Ын ознакомился с тренировочными местами главной базы для оперативных учений. И подчеркнул, что армейские инстанции должны открыть «новый период бурного развития в ускорении подготовки к войне».
Фото к новости: Baltphoto.ru.
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