Житель Ломоносовского района с молотком похитил любимую  

Заведено уголовное дело о похищении человека. Подозреваемый – 44-летний житель поселка Новоселье Ломоносовского района.
По предварительным данным, 24 февраля мужчина встретил 31-летнюю возлюбленную на улице Черникова в Санкт-Петербурге. Угрожая молотком, заставил ее сесть Volkswagen Touran и отвез в Ломоносов.
Автомобиль остановился возле музея-заповедника «Ораниенбаум». Женщина смогла убежать и добралась до отдела полиции.
Фото к новости: Baltphoto.ru.
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