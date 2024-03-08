Житель Ломоносовского района с молотком похитил любимую  

Автор: Сергей Агутин
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Заведено уголовное дело о похищении человека. Подозреваемый – 44-летний житель поселка Новоселье Ломоносовского района.

По предварительным данным, 24 февраля мужчина встретил 31-летнюю возлюбленную на улице Черникова в Санкт-Петербурге. Угрожая молотком, заставил ее сесть Volkswagen Touran и отвез в Ломоносов.

Автомобиль остановился возле музея-заповедника «Ораниенбаум». Женщина смогла убежать и добралась до отдела полиции.

Фото к новости: Baltphoto.ru.

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