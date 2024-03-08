Депутат Милонов призвал дарить женщинам на 8-е марта новую беременность

Депутат Госдумы Виталий Милонов рекомендовал мужчинам подарить своим любимым на 8 марта новую беременность.

«Лучший подарок для женщины – это новая беременность. Ребенок – это самая настоящая радость. <…> Мужчины должны быть мужчинами, если возможно. Если нет, тогда используются цветы и так далее», – выразил мнение Виталий Милонов

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» парламентарий призвал женщин отказаться от алкоголя на 8 марта и встречать его в трезвом виде.

Фото к новости: Baltphoto.ru.