В Петербурге мужчина с пистолетом пытался ограбить банк — видео

Правоохранители задержали налетчика, который попытался ограбить банк на Васильевском острове в Петербурге.

На опубликованных ГУ МВД России кадрах видно, что мужчина зашел в помещение, обезвредил охранника газовым баллоном и потребовал деньги у сотрудников финансового учреждения, но, получив отказ, сбежал. В итоге горе-налетчик ушел из банка без добычи.

Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Нас следующий день полицейские задержали подозреваемого — 47-летнего индивидуального предпринимателя. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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