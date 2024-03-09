В Петербурге у девятилетнего ребенка в руках взорвалась игрушечная граната

Детская пластиковая граната взорвалась в руках у девятилетнего жителя Петербурга, мальчика экстренно госпитализировали.

Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги лица, груди, живота, правого предплечья и правой кисти, а также разрыв барабанной перепонки, ссадины лица и груди, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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Как передает 78.ru, муляж дал подержать сыну отец. В результате она разлетелась на очень маленькие осколки из пластика. Обстоятельства случившегося устанавливаются.