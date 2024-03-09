Россиян предупредили о мошеннической схеме перед выборами президента РФ

Мошенники перед президентскими выборами запустили фальшивые сайты с опросами якобы за вознаграждение.

Эксперты выявили две схемы мошенничества. Первый сценарий: пользователей просят заполнять анкеты с указанием паспортных данных и реквизитов карты, куда якобы должна будет зачисляться плата за прохождение опроса. Во втором — сначала человек отвечает на вопросы, а затем его просят указать паспортные данные и реквизиты карты якобы для оплаты и идентификации. В обоих случаях, жертвам сообщают о сбое или просят дополнительно предоставить данные для оплаты и идентификации.

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Мошенники также активно используют рассылку в мессенджерах, электронную почту и обзвон населения от имени фейковых общественных организаций. Граждане призывают быть особенно бдительными, не предоставлять личную информацию через подозрительные ссылки и аутентифицировать источники запросов данных.