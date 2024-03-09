Депутат Госдумы рассказал, как законно увеличить площадь земельного участка на 10%

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов заявил, что российское законодательство позволяет увеличивать площадь находящегося в собственности земельного участка в рамках процедуры уточнения сведений в ЕГРН или за счет присоединения используемых соседних кусков в порядке перераспределения земель.

Депутат подчеркнул, что речь идет не об изменении реальной площади земельного участка, а именно об уточнении сведений о нем в ЕГРН, передает РИА Новости.

Гаврилов пояснил, что при проведении кадастровых работ нередко выясняется, что фактическая площадь используемой земли больше, чем указано в документах, и излишки в рамках погрешности до 10% можно оформить в собственность. Это считается допустимой погрешностью при кадастровых работах.

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Также, по его словам, в рамках процедуры перераспределения земель можно увеличить участок за счет прилегающей территории — например, палисадника.