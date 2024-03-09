Лыжница из Петербурга пострадала во время массового завала на Спартакиаде в Сочи

В массовый завал на Спартакиаде в Сочи, который произошел во время скоростного спуска лыжниц, попала 18-летняя спортсменка из Петербурга Надежда Игнатенко.

У спортсменки зафиксировали небольшое растяжение, серьезных травм Надежда Игнатенко не получила, передают «Известия». Всего были госпитализированы 17 лыжниц, а пострадали 18. У них диагностировали ушибы и переломы.

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Завал с участием лыжниц случился во время скоростного спуска масс-старта Спартакиады в условиях плохой видимости из-за снежной бури. Как рассказала петербургская спортсменка, кто-то из лыжниц испугался и притормозил, после чего из-за мягкой трассы и высокой скорости все стали падать.

СКР по Краснодарскому краю начал проверку.