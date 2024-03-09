Южная Корея, Швеция, Канада и Чехия предупредили о возможных терактах в России

Еще несколько западных стран предупредили своих граждан о возможных терактах в России. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Подобную информацию об «ухудшении ситуации с безопасностью» в России предоставило правительство Канады, посольства Чехии, Южной Кореи и Швеции. Все они ссылаются на аналогичное сообщение посольства США.

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Ранее с просьбой к своим гражданам не посещать места скопления людей обратились США, Великобритания, Германия и Латвия.