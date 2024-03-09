В Ленобласти проверили работу еще 16 автобусных маршрутов

Комитет по транспорту Ленобласти продолжает проверять автобусные маршруты.

С 4 по 8 марта специалисты проверили 16 маршрутов и выявили некоторые нарушения. В частности, автобусы №№105А, 181, 453, 639А работали с нарушением расписания движения; №№ К-100, 401, 431, 600 и 632 — пропустили некоторые рейсы.

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Сотрудники комтранса связались с перевозчиками и обратили внимание на нарушения. Также поручили проработать вопрос о сокращении интервалов. К лицам, ответственным за допущенные срывы в расписании, были применены дисциплинарные меры.