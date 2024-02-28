В Смольном отказались от идеи бесплатного проезда для пенсионеров и инвалидов

В правительстве Петербурга не поддержали идею парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» предоставить право на бесплатный проезд всем пенсионерам и инвалидам города.

Об этом в своем тг-канале написала руководитель фракции в Заксобрании Марина Шишкина.

Отказ в предоставлении льгот в парламенте города объяснили увеличением нагрузки на городской бюджет, что «в условиях геополитического и санкционного давления является нецелесообразным». По данным городского правительства, сейчас в Петербурге насчитывается 1,6 млн человек региональных и федеральных льготников.

Вам будет интересно Жителей Ленобласти призвали дважды прикладывать проездные к валидаторам в общественном транспорте Данное правило, в частности, касается, льготников. В Комитет по транспорту Ленобласти просят жителей региона, оплачивающих поездку в общественном транспорте, дважды прикладывать... 30.01.2024 386

Ранее Петербург и Ленобласть заключили новое соглашение о взаимном льготном проезде: перечень пополнился новыми категориями граждан