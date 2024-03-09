CNN: США с конца 2022 года готовятся к ядерному удару России по Украине

США с конца 2022 года готовятся к потенциальному удару России по Украине тактическим или боевым ядерным оружием, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных источников из президентской администрации.

По их словам, соответствующее решение было принято на основании анализа, изучения ситуации и новых чрезвычайно важных разведданных. Один из собеседников канала подчеркнул, что эти данные не были просто гипотетическими, они еще и основывались на конкретной информации, передает РБК.

США должны были составить планы, чтобы отреагировать лучшим образом, если появятся признаки подготовки к атаке и сам удар. Так с конца лета и до осени 2022 года Совет нацбезопасности США провел ряд заседаний для разработки таких планов.