Пару дней назад премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна не намерена размещать на своей территории ядерное оружие. Но действительно ли этого можно избежать, если с 1 марта 2024 года на пост главы государства встанет Александр Стубб. Он, являясь сторонником активной работы с блоком НАТО, уже заявлял, что не планирует ограничивать транспортировку ядерного оружия в случае необходимости. И это сейчас, а что дальше? Публикуем мнения экспертов.

«Я только не понимаю, как от этого выигрывает Финляндия. Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия. Очень этого бы не хотелось, конечно», — делился своими размышлениями постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Какое направление в отношении России выберет Стубб?

Финский политолог Йохан Бекман считает, что новый президент Финляндии Александр Стубба продолжит начатую своим предшественником политику в отношении России. Граница между странами так и останется закрытой, а на территории Финляндии количество американских военных баз будет расти.

«Задача у Александра Стубба сейчас только одна — быть верным и послушным союзником Вашингтона <…> Финляндия сейчас член военного блока НАТО, плюс у них есть дополнительный договор с ВС США о создании баз в стране. В Финляндии будет 15 баз. Стубб будет поддерживать безопасность американских войск на территории Финляндии и гарантировать, что граница с Россией будет закрыта, что страна дальше изолируется от РФ», — заявил он.

Вам будет интересно Эксперт раскрыл, как выборы в Финляндии отразятся на отношениях страны с Россией Первый тур выборов президента Финляндии начинается 28 января. Вероятный победитель в президентской гонке, начавшейся в Финляндии, - Александр Стубб. Он является... 28.01.2024 318

Избранный глава Финляндии свою точку зрения в отношении политического диалога с РФ уже высказал — не видит возможности к нему. Украине выразил поддержку, озвучив необходимость налаживания поставок вооружения.

«Конечно, я надеюсь на мир, но мне кажется, что путь к миру можно найти только через поле боя. На данный момент нам просто нужно оказать сильную поддержку Украине», — обозначил Стубб.

При этом он сообщил, что пограничное и дипломатическое сотрудничество с Россией будет продолжено. В интервью CNN Стубб говорил, что ощущал «потенциальную экзистенциальную угрозу, исходящую от России». Но также выражал сомнения о возможности РФ «проверить границы НАТО на прочность». Его мнение таково: «Россия уже проиграла», так как Украина в скором времени может сперва войти в состав ЕС, а потом и в НАТО.

«Россия хотела сделать Украину российской, но она стала европейской… Европа должна была расколоться, теперь она стала более единой… Поэтому Россия проиграла войну», — говорил он.

Что об этом думают в России?

Дмитрий Песков после избрания нового главы Финляндии выказал надежду о соблюдении баланса в российско-финляндских отношениях.

«Мы все равно сохраняем надежду, что новый глава государства, имея возможность получать всю полноту информации, все-таки будет более сбалансировано относиться к теме российско-финляндских отношений. В настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам. Она полностью присоединилась к санкциям, и сами заявления господина президента нового носят весьма и весьма недружественный характер», — заявил Песков.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что позиция против России в органах финской власти приведёт к усугублению внутренней ситуации в стране.

«Они потеряют российских туристов, которые немало пополняли казну Финляндии за счет этих поездок. Во-вторых, финны, став членами НАТО, обрекли себя на то, что они могут стать потенциальной мишенью для одного из самых первых ответных ударов в случаи агрессии против России. Потому что, скорее всего, там появятся база НАТО и склады с вооружением», — озвучил он в беседе с NEWS.ru.

Об ухудшении ситуации между соседствующими странами заявил и директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Тимофей Бородачев.

«Победа Стубба, сторонника конфронтации с Россией, приведет к тому, что отношения между нашими странами будут ухудшаться, события будут идти в логике последних полутора лет, только еще более активно. Например, спокойно можно будет закрыть границу с Россией, так как для современного финского президента и правительства вопросы экономических взаимоотношений с Москвой большой роли не играют».

Будет ли в Финляндии размещено ядерное оружие?

«Финляндия теперь в НАТО, с новой границей альянса с Россией протяженностью около 1 300 километров, которая будет с обеих сторон укреплена в военном смысле. В конечном итоге не исключено и размещение атомного оружия США, пусть даже финны это сейчас отрицают», — предположил прошлой весной в беседе с изданием «РИА Новости» сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов при общении с NEWS.ru отметил, что США разместят ядерное оружие в Финляндии, если конфликт между РФ и НАТО накалится.

«В перспективе США могут начать размещение ядерного оружия в Финляндии, так как Хельсинки входит в НАТО. Ядерное оружие США размещено также в других европейских странах, входящих в Североатлантический альянс. Но пока поставки этого типа вооружения в Финляндию не предвидится. Однако если между Россией и НАТО и дальше будет расти напряженность, такое может произойти».

Арбатов уточнил, что «никакого строительства инфраструктуры для ядерного оружия в Финляндии не ведётся», так как это «вопрос среднесрочной перспективы».

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк считает, что появление ядерного оружия на территории Финляндии вполне возможно. По его мнению, если такое произойдёт, то будут модернизированные бомбы B61.

«Почему бы и нет? <..> Если в Германии американское ядерное оружие находится, то что мешает ему появиться в Швеции и Финляндии?».

Сам Стубб выразил сомнения, что на финской территории НАТО планирует подобные действия. Однако вероятность транспортировки не исключил.

«Не думаю, что на нашу территорию ввезут или даже захотят у нас разместить ядерное оружие на постоянной основе. Однако ни в коем случае не следует ограничивать транспортировку ядерного оружия по нашей территории в случае возникновения сложной ситуации», — заявил он в интервью MTV Uutiset.

Позицию России в этом вопросе озвучил Владимир Путин ещё 29 июня 2022 года.

«Хочется им [вступить в НАТО] — пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам», — сказал президент.

Последние изменения

8 февраля финское правительство объявило о решении продлить ограничения на границе с Россией до 14 апреля. При этом с 2022 года объём товарооборота между Россией и Финляндией снизился в шесть раз и сейчас составляет порядка двух миллиардов евро. Такими данными поделился посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. От этого страдает только экономика Финляндии — ВВП пошёл вниз, а госдолг растёт. Также в незавидном положении остались финские предприниматели. Особенно в приграничных с Россией территориях.

«Если еще недавно наша страна входила в тройку ведущих торговых партнеров Финляндии, то теперь располагается уже во втором десятке», — заявил Кузнецов «РИА Новости»

Россия ограничения на границе расценивает как очередной шаг к разрыву отношений между странами.

«Решение Хельсинки закрыть границу воспринимаем как очередной шаг в длинной цепочке действий финских властей, нацеленных на полный разрыв отношений с Россией», — обозначил позицию РФ дипломат.

При этом финский МВД планирует ужесточить условия получения гражданства за счёт увеличения необходимого срока проживания иностранцев в Финляндии с пяти до восьми лет. Глава Минобороны Антти Хяккянен предлагает запретить выдачу финского паспорта россиянам. Также в стране создана рабочая группа по изучению возможности запрета на приобретение недвижимости гражданами России. Табу на них планируют ввести весной нынешнего года.

Вам будет интересно Все россияне, просившие убежище в Финляндии в конце 2023 года, получили отказ Всего от россиян было принято 70 заявок на убежище, из которых в 2/3 случаев - отказ. Остальные документы были аннулированы. Миграционная... 31.01.2024 432

Кроме того, в четырёх граничащих с Россией финских городах в начале февраля прошли протесты после решения правительства страны закрыть школы, в которых преподается русский язык.

Последние изменения привели к тому, что россияне начали активно выставлять на продажу дома и квартиры, купленные в Финляндии. На сегодняшний день насчитывается уже более сотни таких объявлений.

Вам будет интересно Россияне начали избавляться от недвижимости в Финляндии: самая дешевая квартира стоит 700 тысяч рублей В последнее время число предложений о покупке жилья за границей выросло значительно. Россияне активнее выставляют на продажу дома и квартиры, купленные... 14.02.2024 201

Отметим, что телерадиокомпания Yle привела данные, в соответствии с которыми, 94% жителей страны негативно относятся к России. Опрос проводили среди 2 000 человек в возрасте 18-79 лет.