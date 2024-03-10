Яркое северное сияние снова озарило горизонт в Ленобласти — видео

Небесное явление повезло увидеть жителям Всеволожского района.
В ночь на 10 марта на горизонте во Всеволожском районе Ленобласти можно было наблюдать серверное сияние. Небесное явление озарило небо рядом с озером Волоярви.
Активность очень скромная, не магнитная буря, но несколько часов подряд у горизонта бродили то лучики, то ленты, — комментирует автор видео.
Захватывающий таймлапс появился в Тг-канале «АстроФотоБолото». Автор: Екатерина Стрельникова.
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