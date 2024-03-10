В Петербурге водитель мусоровоза оригинально проучил автовладельца за неправильную парковку

Автор: Анастасия Щербакова
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Явно недоброе утро ждало владельца иномарки, которую мусоровоз подпер металлическими баками.

Жители спального района в Петербурге наблюдали необычную картину — подпертый с двух сторон хетчбек. Причем сделано это было явно намеренно.

Креативный водитель мусоровоза решил наказать таким способом. Вроде не портил имущество, но донес прямо в душу свою просьбу больше так не делать, — пишет автор снимка.
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Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК

Пользователи соцсетей встали на сторону мусоровоза и считают, что теперь ему должны выплатить премию.

«Всë правильно сделал», «Креативному водителю мусоровоза — премию и два выходных вне очереди»,» Ну вот это нормально, доходчиво. А то пакетик положат с мусором и всё», — пишут комментаторы. 
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