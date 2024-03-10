Порядка 63% опрошенных россиян выступают за отмену ЕГЭ

Автор: Анастасия Щербакова
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Baltphoto/ Дарья Иванова
Фото: baltphoto.ru

Такие данные на основе опросов приводит ТАСС.

Порядка 63% россиян высказались за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах. Такие данные Superjob приводит ТАСС.

63% россиян отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В поддержку ЕГЭ высказались 17% опрошенных, — заявили аналитики.

При этом чаще всего негативно отзывались о ЕГЭ россияне старше 45 лет — 73%. Тем временем за сохранение экзамена выступают преимущественно люди моложе 34 лет -23%. Среди родителей старшеклассников отмены ЕГЭ хотят 78%.

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