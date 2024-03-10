Влюбленная пара из Ленобласти устроила перестрелку в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
96310_Мойка78Валентин_Егоршин (1)
Фото: baltphoto.ru

У дамы был охолощенный автомат, а у возлюбленного — светозвуковой пистолет.

Мужчина и женщина устроили перестрелку у одной из станций метро в Петербурге. Сообщение о выстрелах полиции поступило накануне, 9 марта. Прибывшие на место «боевика» правоохранители задержали двух жителей Ленинградской области.

Выяснилось, что автоматная очередь раздалась из охолощенного оружия. Им в сторону ухажера «палила» женщина. Тем временем у ее возлюбленного был светозвуковой пистолет.

Нарушители порядка доставлены в отдел полиции. На пару возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Вам будет интересно
Влюбленная пара из Ленобласти устроила перестрелку в Петербурге Петербург, перестрелка
Петербург захлестнула волна госпитализаций детей с отравлениями: плохая еда ни при чем
Сразу 4 несовершеннолетних из разных районов Петербурга попали в больницы с отравлениями. Еще один ребенок оказался на больничной койке после...
10.03.2024 23
Автор