Влюбленная пара из Ленобласти устроила перестрелку в Петербурге

У дамы был охолощенный автомат, а у возлюбленного — светозвуковой пистолет.

Мужчина и женщина устроили перестрелку у одной из станций метро в Петербурге. Сообщение о выстрелах полиции поступило накануне, 9 марта. Прибывшие на место «боевика» правоохранители задержали двух жителей Ленинградской области.

Выяснилось, что автоматная очередь раздалась из охолощенного оружия. Им в сторону ухажера «палила» женщина. Тем временем у ее возлюбленного был светозвуковой пистолет.

Нарушители порядка доставлены в отдел полиции. На пару возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.