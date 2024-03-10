Мадонна потребовала от инвалида-колясочника встать на своем концерте

Певица пренебрежительно обратилась к своему поклоннику прямо со сцены.

В Сети разразился скандал после концерта американской певицы Мадонны Лос-Анджелесе. Артистка заметила, что в первых рядах на ее выступлении был человек, который сидит. Это сильно возмутило исполнительницу, и она обратилась к поклоннику прямо со сцены.

Ты так и собираешь сидеть?, — обратилась Мадонна к фанату.

Однако выяснилось, что поклонник, посетивший концерт, был инвалидом-колясочником. В итоге певице пришлось извиняться.

О, ладно. Политически некорректно. Прошу прощения. Я рада, что ты здесь, — заявила смущенная певица.