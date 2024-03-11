Ленобласть заняла 48 место по уровню закредитованности населения

Ленинградская область заняла 48 место в рейтинге российских регионов по уровню закредитованности населения.

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале года в Ленобласти составил 67%. Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека вырос на 76,7 тыс. до 469,6 тыс. рублей.

Больше всего банкам должны жители Тувы (149,4%) и Калмыкии (133,9%), меньше всего — Ингушетии (14,9%) и Крыма (29,5%). Санкт-Петербург (56,6%) занял в списке 15 место, Москва (38,8%) – седьмое, передает РИА Новости.

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В целом по стране объем задолженности по кредитам населения перед банками за год вырос на 23,5% до 33 трлн рублей. Суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 84 тыс. и составил 439 тыс. рублей.