Закредитованность жителей Петербурга достигла 60 %

Закредитованность россиян к началу февраля 2024 года составила 33 триллиона рублей. За год показатель стал выше на 23,5 %, сообщает АБН24.
Средняя заработная плата стала выше на 15 %. Ситуация привела к более высокому уровню закредитованности граждан. Отношение долга к заработной плате составило 57 %. В 2023 году это были 54 %.
В Санкт-Петербурге соотношение долга и зарплаты составляет 60 %. Сумма задолженности в городе стала выше на 300 миллионов рублей.
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07.08.2023 2344