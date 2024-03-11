Закредитованность жителей Петербурга достигла 60 %

Закредитованность россиян к началу февраля 2024 года составила 33 триллиона рублей. За год показатель стал выше на 23,5 %, сообщает АБН24.

Средняя заработная плата стала выше на 15 %. Ситуация привела к более высокому уровню закредитованности граждан. Отношение долга к заработной плате составило 57 %. В 2023 году это были 54 %.

В Санкт-Петербурге соотношение долга и зарплаты составляет 60 %. Сумма задолженности в городе стала выше на 300 миллионов рублей.