В Петербурге внезапно открывшаяся дверь автомобиля откинула велосипедиста под колеса другого авто

Велосипедиста с тяжелыми травмами доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался.
ДТП произошло на Крестовском проспекте в Петербурге. На кадрах видно, как прямо перед велосипедистом открылась дверь авто – парня откинуло под колеса другой попутной машины.
Видео: Мэш на Мойке
Велосипедиста госпитализировали с переломами костей таза, плечевой кости и бедренной кости, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга тяжелой степени. Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.
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07.03.2024 173