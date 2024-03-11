В Петербурге внезапно открывшаяся дверь автомобиля откинула велосипедиста под колеса другого авто

Велосипедиста с тяжелыми травмами доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался.

ДТП произошло на Крестовском проспекте в Петербурге. На кадрах видно, как прямо перед велосипедистом открылась дверь авто – парня откинуло под колеса другой попутной машины.

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Велосипедиста госпитализировали с переломами костей таза, плечевой кости и бедренной кости, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга тяжелой степени. Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.