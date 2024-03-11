Щенки в Сосново ищут новый дом — малышей бросили на 8 марта

На праздниках случаются и неприятные истории. Именно это произошло с двумя щенками, которых бросили на помойке в посёлке Сосново Приозерского района. Бывшие хозяева оставили малышей на холоде. Неравнодушные люди не дали им замерзнуть, временно забрав к себе. Теперь щенята ищут новый дом.

Пристроить найдёнышей пытается Владимир, который их и обнаружил на помойке в Сосново. Чёрненький, по его словам, мальчик, а второй щенок — девочка. Кто мама, неизвестно, но собачки — некрупные. Им около двух месяцев.

«Месяца два, наверное. Кушают сухой корм. Мальчик активный очень, девочка поспокойнее», — рассказал мужчина.

Он отметил, что малыши — пузатенькие, без глистов и блох. Но Владимир всё равно планирует провести профилактику.

«Сегодня проглистогоню, конечно, и от блошек обработаю».

Забрать щенков можно после согласования с Владимиром ключевых моментов. Сделать это можно через соцсети.