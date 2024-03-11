Врач Ирина Смирнова приняла роды в машине скорой помощи и спасла жизнь роженице в Буграх

Врач скорой помощи Токсовской подстанции Ирина Смирнова успешно приняла роды в машине скорой помощи. Медик не только помогла появиться на свет мальчику, но и остановила кровотечение, открывшееся у матери.

Скорую помощь в поселок Бугры вызвал супруг беременной женщины. Схватки проходили каждые 5-7 минут. Ирина Смирнова попросила водителя подготовить носилки и поднять их на этаж, а сама взяла акушерскую сумку и побежала в квартиру. Там медика встретили отец семейства с маленькой дочкой на руках и беременная женщина, которая кричала о том, что сейчас родит.

Врач провела обследование и определила, что до рождения малыша оставалось около 15 минут. Роженицу оперативно транспортировали в машину скорой помощи. Ирина Смирнова подготовила все необходимое для принятия родов.

Буквально через 10 минут на свет появился мальчик. Однако у роженицы началось кровотечение. Тогда Ирина Смирнова начала инфузионную и гемостатическую терапию. Через семь минут кровотечение удалось остановить. После этого маму вместе с малышом доставили во Всеволожский родильный дом.