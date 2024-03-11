График льготной и бесплатной стерилизации животных в Ленобласти на апрель

Мероприятия по льготной стерилизации животных пройдут по всей территории Ленинградской области.
График по районам:
- в Волосовском – 17, 18 апреля;
- в Волховском – 9 апреля;
- в Киришском и Всеволожском – 24 апреля;
- в Выборгском – 17 апреля (Выборг), 8 и 22 апреля (Рощино);
- в Гатчинском, Кингисеппском и Сланцевском – 3 апреля;
- в Кировском, Тосненском, Лодейнопольском и Подпорожском районах – 17 апреля.
Бесплатно стерилизуют животных в Лужском районе 3 апреля, в Приозерском 3 и 30 апреля, в Тихвинском 26 апреля, Бокситогорском 17 и 19 апреля.
В некоторых районах акция доступна только для беспородных животных. Подробную информацию следует уточнить по телефону СББЖ своего района.
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