Ленобласть планирует начать поставлять торф в Поднебесную

Александра Дрозденко обсудил перспективы по поставке удобрений в Китай с генеральным секретарем Фонда исследований экономических реформ КНР Ши Минлеем.

«Сегодня в Доме правительства разговор шел об экспорте. Поставки торфа в качестве удобрения в КНР — открывают новые возможности перед торфодобывающей отраслью Ленинградской области. Наш регион обладает большими запасами торфа и экспортные контракты позволят повысить эффективность использования этого ресурса — для блага жителей, с выгодой для экономики», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Общие запасы торфа, который является сырьем для производства органических удобрений, топлива, тепло-звуко-изоляционных материалов, в регионе составляют 1,25 млрд тонн, на учёте числится 659 торфяных месторождений. Компаниям предоставлена 21 лицензия на разработку торфа по 19 месторождениям, разработку ведут 18 предприятий в 11 районах области. В 2023 году добыто 224,88 тыс. тонн.

Вам будет интересно Ленобласть увеличила количество экспорта в 2023 году в два раза В комитете по АПК Ленобласти подвели предварительные итоги экспортного года: на 58% увеличил экспорт рыбы и морепродуктов, масложировой и зерновой... 15.02.2024 191

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги. По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Преимущественно на экспорт идут товары из АПК, ЛПК, строительной, химической и легкой промышленности.