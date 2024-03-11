Ленобласть планирует начать поставлять торф в Поднебесную

Александра Дрозденко обсудил перспективы по поставке удобрений в Китай с генеральным секретарем Фонда исследований экономических реформ КНР Ши Минлеем.
Общие запасы торфа, который является сырьем для производства органических удобрений, топлива, тепло-звуко-изоляционных материалов, в регионе составляют 1,25 млрд тонн, на учёте числится 659 торфяных месторождений. Компаниям предоставлена 21 лицензия на разработку торфа по 19 месторождениям, разработку ведут 18 предприятий в 11 районах области. В 2023 году добыто 224,88 тыс. тонн.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги. По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Преимущественно на экспорт идут товары из АПК, ЛПК, строительной, химической и легкой промышленности.