Семь российских регионов подверглись атакам беспилотниками минувшей ночью

Украинские беспилотники атаковали ночью 12 марта Орловскую, Курскую, Нижегородскую, Белгородскую, Воронежскую, Московскую и Тульскую области.

О последствиях сообщают главы регионов в своих тг-каналах.

В Белгородской области БПЛА сбросил четыре взрывных устройства, повреждена линия электропередачи. Обесточены несколько сел. Никто не пострадал. В Воронежской и Тульской областях сбиты по одному беспилотнику.

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В Курской области уничтожено шесть беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт. В Московской области беспилотник был сбит один БПЛА. По словам мэр столицы Сергей Собянин, беспилотник летел на Москву.

В Нижегородской области после атаки горит нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа, сообщил губернатор Глеб Никитин. В Орле беспилотник упал на объект топливно-энергетического комплекса, загорелся резервуар с нефтепродуктами.