Дзюдоистки со всей России встретились на татами в Гатчине

8 марта в Гатчине провели турнир по дзюдо среди девушек от 10 до 18 лет в весовых категориях от 24 до 70 и более килограммов.

«Замечательный турнир и великолепная атмосфера. Здесь собрались участницы из 38 спортивных клубов и школ. Особенно ценно, что девочки в свой праздник смогли принять участие и прекрасно провести время», – отметил Региональный Координатор партпроекта «Zа самбо» Павел Коржавых.

Спортсменки, представляющие 47 региона, в возрастной категории до 13 лет смогли завоевать золото. Это в весовой категории до 27 кг – Селькова Мирослава (Сосновый Бор), до 30 кг –Юдакова Элина (СК «Исток» Подпорожье), до 33 кг – Миронова Дарья (Выборг), до 40 кг – Ускова Нина (Лужская ДЮСШ), до 44 кг – Быстрова Александра (СК «Сокол» Гатчина), свыше 57 кг – Воропаева Екатерина (СК «Иппон», Кингисепп).

В возрастной категории до 15 лет победительницами соревнований стали: в весовой категории до 36 кг – Эргашева Шахло (СК «Кузури», г. Всеволожск), до 48 кг – Улитина Лидия (Гатчина), до 63 кг – Азимова Анжелика (Выборг), свыше 63 кг – Хорошилова Луиза (СК «Башня», Всеволожск).

Организаторы соревнований отметили, что занятия спортом и поддержание здорового образа жизни являются частью Народной программы «Единой России».

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Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции»