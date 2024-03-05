Александр Дрозденко оценил по достоинству новую ледовую арену в Волхове

Ремонт и функционирование залов, мастерских, тренерских и современных комфортных раздевалок новой крытой ледовой арены оценил губернатор Ленинградской области

Хотелось бы, конечно, чтобы лёд был постоянно залит, чтобы здесь ребята занимались, причём ребята не только из Волхова, но и из соседних поселений. Такие проекты по строительству спортивных арен продолжаются: во Всеволожске строим ледовую арену, есть в планах строительство ледовой арены в Янино, уже состоялось открытие полукрытой ледовой арены в Тосно , — сказал Александр Дрозденко.

Общая площадь нового здания, предназначенного для занятий хоккеем, фигурным катанием, а также массового катания детей и взрослых, составляет 4105,4 кв.м. Размер ледовой арены с хоккейным полем — 60 х 30 метров, для зрителей устроены трибуны на 176 мест.

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Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции»