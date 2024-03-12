Гонщики из Кировска получили пять суток ареста за ночной заезд по Дворцовой площади

Два друга-гонщика из Кировска Леннобласти арестованы на пять суток за ночное катание по Дворцовой площади в Петербурге.

По данным ГУ МВД, в ночь на 25 февраля двое приятелей, 18 и 19 лет, устроили заезд по Дворцовой площади. Дрифт практически сразу прервали сотрудники дорожной полиции.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Во время проверки документов и медицинского освидетельствования друзья не стеснялись в выражениях, игнорируя и инспекторов ГИБДД, и прохожих. Оба товарища были доставлены в отдел полиции.

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В отношении них составлены административные протоколы, в том числе о мелком хулиганстве.