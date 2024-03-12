Бывший директор Центра энергосбережения Ленобласти предстанет перед судом за взятки

Бывший директор государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» предстанет перед судом за получения взятки в крупном размере.

По версии следствия, в декабре 2021 года обвиняемый, будучи директором казенного учреждения, получил от генерального директора ООО «Энергоальянс» взятку на общую сумму более 350 тыс. рублей. Взамен он пообещал общее покровительство и попустительство по службе в осуществлении коммерческой деятельности по разработке и строительству инженерных систем в сфере тепло-, водо- и электроснабжения.

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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает прокуратура Ленобласти. На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 16 млн рублей.