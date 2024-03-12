Собственники аттракционов в Ленобласти теперь могут зарегистрировать их в МФЦ

Регистрацию аттракционов в регионе теперь можно провести не только на портале Госуслуг или в Гостехнадзоре, но и в любом МФЦ.

«Гостехнадзор постоянно контролирует качество и надежность работы аттракционов в Ленобласти. Важно: кроме своевременной регистрации аттракционов нужно пройти их техническое освидетельствование и соблюдать меры безопасности при эксплуатации», — рассказал начальник управления Гостехнадзора по Ленобласти Александр Праздничный.

Узнать подробности и подать заявку на оказание услуги можно на сайте МФЦ. Уточнить детали по своему обращению в МФЦ Ленобласти теперь можно с помощью робота Макс на Госуслугах.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос. Также получить ответы можно через приложение «МФЦ47». Кроме того, в МФЦ рекомендуют записываться на получение услуг заранее, чтобы в назначенное время, без ожидания, попасть на прием к специалисту. Предварительную запись можно оформит на сайте, по телефону 8-812-775-47-47 или через чат-бот в Телеграм @mfc_47_bot, на в портале или в любом МФЦ.