В России объявили в розыск главу эстонского МВД Лаури Ляэнеметса — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом 12 марта сообщает иностранная пресса.

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса. В отношении иностранного чиновника возбуждено уголовное дело.

Россия возбудила уголовное деле и объявила в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса, — приводит сообщение иностранной прессы РИА Новости.
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