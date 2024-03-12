В России объявили в розыск главу эстонского МВД Лаури Ляэнеметса — СМИ

Об этом 12 марта сообщает иностранная пресса.
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса. В отношении иностранного чиновника возбуждено уголовное дело.
Россия возбудила уголовное деле и объявила в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса, — приводит сообщение иностранной прессы РИА Новости.
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