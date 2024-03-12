Александр Дрозденко оценил обновление Лужской детской художественной школы

В результате капремонта в школе появились актовый зал, гончарная мастерская и кабинет «Хогвартс». В настоящее время здесь обучаются 230 детей, работают 7 педагогов.

«Новое здание для художественной школы в Луге долго ждали. В итоге получилось очень здорово — помещение светлое, уютное, теплое. Отдельные классы оборудованы для каждой специальности, с хорошим освещением, оснащены оборудованием и материалами. Отличные условия для творчества ребят», — прокомментировал губернатор.

Стоит отметить, что художественная школа для детей в Луге работает с 1973 года на базе городского дома культуры. В 2022 году ей передали здание бывшей вечерней школы, где и прошел капитальный ремонт.

Ребята в школе занимаются скульптурой, рисунком, живописью, станковой композицией, лепкой. Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции»