Минобороны РФ показало кадры уничтожения американского HIMARS

Автор: Анастасия Щербакова
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Чтобы отправить иностранную пусковую установку на свалку, хватило одного попадания.

Минобороны РФ публикует кадры уничтожения пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах, — указано в сводке Минобороны РФ.

Видео появилось в Телеграм-канале оборонного ведомства.

 

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06.03.2024 351
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