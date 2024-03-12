Минобороны РФ показало кадры уничтожения американского HIMARS

Чтобы отправить иностранную пусковую установку на свалку, хватило одного попадания.
Минобороны РФ публикует кадры уничтожения пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах, — указано в сводке Минобороны РФ.
Видео появилось в Телеграм-канале оборонного ведомства.
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