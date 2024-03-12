В Литве конфискован первый автомобиль с российскими номерами

Причем лишившимся автомобиля оказался молдаванин, собиравшийся отправиться в Белоруссию.
В Литве заработал новый закон о конфискации автомобилей на российских номерах. Первой жертвой оказался молдаванин. Он собирался отправиться в Белоруссию на Audi Q7, которая принадлежала гражданину России, пишет RT. Однако на КПП водителя задержали, а транспортное средство изъяли.
По информации Mash, автомобиль был зарегистрирован в России, в Тульской области. Водитель заявил, что не знал о принятом в Литве законе о конфискации машин на номерах РФ. Но это мужчину не уберегло.
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