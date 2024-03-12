В Масленицу блинчиками лучше угощать гостей, а не животных. По словам специалиста, закуска не лучшим образом сказывается на здоровье питомцев.

Ветеринар Юлия Богданова рекомендует не подкармливать кошек блинами. Блюдо на самом деле является вредным для питомцев и может вызывать целый ряд проблем.

Блины — калорийный, углеводный продукт, который вызывает повышенное газообразование, может вызвать аллергию, расчесывание, диарею и даже обострить хронические заболевания — почечную недостаточность, панкреатит, гастрит, — рассказала ветеринар в беседе с РИА Новостям.