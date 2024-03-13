Раскрыто убийство жителя Мурино, но где его тело?

Ранее в полицию Всеволожского района обратилась жительница Мурино. Ее 55-летний муж ушел из дома и не вернулся. Следствие предполагает убийство.

Подозреваемого задержали 12 марта 2024 года. Им оказался 63-летний инженер по оборудованию из Санкт-Петербурга. Мужчину подозревают в убийстве, у него изъята одежда со следами крови, вины он не признает.

В деле есть особенность, связанная с супругой пропавшего.

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По данным следствия, женщина неверна пропавшему мужу и встречается с задержанным. Останки 55-летнего жителя Мурино не найдены.