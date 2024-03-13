Под Приозерском пьяный водитель зажал руку инспектору ДПС и рванул с места

Сотрудники полиции с погоней ловили в Приозерском районе Ленобласти нетрезвого водителя на BMW.

В ночь на 11 марта наряд ДПС попытался остановить BMW у дома на улице Ленина в Приозерске, но водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. Заблокировать иномарку удалось у железнодорожной станции Громово.

Но когда у водителя начали проверять документы, тот зажал руку инспектора ДПС стеклом и резко начал движение. Полицейскому удалось высвободиться, а водитель скрылся, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.

В течение часа нарушителя удалось остановить в поселке Соловьевка. За рулем сидел 34-летний житель Приозерска, он был сильно пьян. Возбуждено уголовное дело.

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