Под Приозерском пьяный водитель зажал руку инспектору ДПС и рванул с места

Сотрудники полиции с погоней ловили в Приозерском районе Ленобласти нетрезвого водителя на BMW.
В ночь на 11 марта наряд ДПС попытался остановить BMW у дома на улице Ленина в Приозерске, но водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. Заблокировать иномарку удалось у железнодорожной станции Громово.
Но когда у водителя начали проверять документы, тот зажал руку инспектора ДПС стеклом и резко начал движение. Полицейскому удалось высвободиться, а водитель скрылся, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.
В течение часа нарушителя удалось остановить в поселке Соловьевка. За рулем сидел 34-летний житель Приозерска, он был сильно пьян. Возбуждено уголовное дело.
Инспектор получил множественные ушибы и ссадины. После оказания первой помощи он вернулся на службу.