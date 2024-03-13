В Петербурге продажи новых автомобилей выросли в 1,5 раза с начала года

Автор: Сергей Агутин
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Петербуржцы стали чаще приобретать новые автомобили. Поддержанные потеряли популярность.  

За первые два месяца в Санкт-Петербурге зарегистрировали более 8000 автомобилей, в Ленобласти – 2,4 тысячи. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года прирост составил 61,5 % и 86,6 % соответственно. Продажи поддержанных автомобилей упали на 13 %.

Петербуржцы в качестве новой машины чаще выбирали модели китайских брендов. Жители Ленобласти – отечественных.

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