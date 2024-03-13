В Петербурге продажи новых автомобилей выросли в 1,5 раза с начала года

Петербуржцы стали чаще приобретать новые автомобили. Поддержанные потеряли популярность.
За первые два месяца в Санкт-Петербурге зарегистрировали более 8000 автомобилей, в Ленобласти – 2,4 тысячи. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года прирост составил 61,5 % и 86,6 % соответственно. Продажи поддержанных автомобилей упали на 13 %.
Петербуржцы в качестве новой машины чаще выбирали модели китайских брендов. Жители Ленобласти – отечественных.
Вам будет интересно
С конца июля пользователи из России начали обнаруживать, что на «Госуслугах» появляются данные, которые они сами не вносили. Например, информация...
07.08.2023 2350