В Петербурге продажи новых автомобилей выросли в 1,5 раза с начала года

Петербуржцы стали чаще приобретать новые автомобили. Поддержанные потеряли популярность.

За первые два месяца в Санкт-Петербурге зарегистрировали более 8000 автомобилей, в Ленобласти – 2,4 тысячи. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года прирост составил 61,5 % и 86,6 % соответственно. Продажи поддержанных автомобилей упали на 13 %.

Петербуржцы в качестве новой машины чаще выбирали модели китайских брендов. Жители Ленобласти – отечественных.