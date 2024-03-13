Водолазы нашли тело второго погибшего на озере в Лужском районе

Водолазы нашли тело водителя автомобиля, который провалился под лед озера Сяберо в Лужском районе Ленобласти.

Тело 57-летнего водителя «УАЗа» нашла водолазная группа ВОЛОС. До этого спасатели вытащили погибшего 45-летнего пассажира.

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По предварительной информации, 12 марта автомобиль без регистрационных знаков выехал на лед озера, проехал 100 метров и провалился под лед. Следственный комитет Ленобласти проводит проверку.