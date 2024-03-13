Автомобиль с двумя людьми провалился под лед в Лужском районе

Автор: Гузель Галимова
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Легковой автомобиль провалился под лед в Лужском районе Ленинградской области.

В машине «УАЗ» в этот момент находились двое мужчин, один из них погиб. Второго — 57-летнего владельца машины – спасатели пока не нашли. Его поиски и детальный осмотр места происшествия отложили до сегодняшнего утра.

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