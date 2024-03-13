Автомобиль с двумя людьми провалился под лед в Лужском районе

Легковой автомобиль провалился под лед в Лужском районе Ленинградской области.

В машине «УАЗ» в этот момент находились двое мужчин, один из них погиб. Второго — 57-летнего владельца машины – спасатели пока не нашли. Его поиски и детальный осмотр места происшествия отложили до сегодняшнего утра.

Вам будет интересно Под Выборгом в сгоревшем доме нашли тела пожилой пары и их сына с простреленными головами Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело после того, как в сгоревшем частном доме нашли тела трех человек с огнестрельными ранениями. ЧП... 12.03.2024 101

МЧС Ленобласти просит жителей не выходить на лед.