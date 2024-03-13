Работа над «налогом для богатых» уже ведется в Госдуме и Кабмине

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Россия, Санкт-Петербург. Деньги.
Фото: baltphoto.ru

Об этом заявил глава думского комитате по финансам.

Работу над прогрессивной шкалой налогообложения в России уже ведет Государственная дума РФ и Кабинет министров. Об этом 13 марта агентству РИА Новости сообщил глава комитета по финансам парламента Анатолий Аксаков.

Отметим, о необходимости перехода к прогрессивному налогу ранее в ходе Послания Федеральному собранию завил Владимир Путин. Также об этом глава государства заявил в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, отметив, что «распределение налогового бремени должно быть более справедливым».

Вам будет интересно
Работа над "налогом для богатых" уже ведется в Госдуме и Кабмине налоги, госдума
С 2025 года в России будет предоставляться новый налоговый вычет
С 2025 года в России будет предоставляться налоговый вычет для всех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормативы...
29.02.2024 205
Автор