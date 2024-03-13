В усадьбе Демидовых «Тайцы» пройдут традиционные масленичные гуляния

Уже в это воскресенье, 17 марта, в парке пройдут традиционные проводы зимы – народные гуляния «Демидовская масленица».

Гостей праздника 17 марта ждет яркая и веселая программа: с 12:00 на территории усадебного парка Гатчинского района развернется широкий разгуляй, посетителей будут встречать скоморохи и вовлекать в круговорот народных забав и игр. Для детей и взрослых будут организованы мастер-классы по росписи глиняных подвесок, изготовлению свечей, травянчика, птицы-оберега, мягкой игрушки и многие другие.

Сжигания чучела Масленицы стартует в 14:30.

Вам будет интересно Масленица в вопросах и ответах: откуда появился праздник и как его отмечать? С 11 марта началась Масленичная неделя. Семь дней россияне будут печь блины и ходить на праздничные ярмарки. Все гуляния завершатся... 12.03.2024 9619

Напомним, что с 11 марта началась Масленичная неделя. Семь дней россияне будут печь блины и ходить на праздничные ярмарки. Все гуляния завершатся традиционным сжиганием чучела. Ivbg рассказывает о происхождении праздника, его традициях и обрядах.